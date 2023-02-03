حصاد مجلس الوزراء في أسبوع.. 13 مشروعا بتروليا جديدا ومتابعة منظومة الشحن المسبق

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 28 يناير حتى 3 فبراير 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بالموافقة على 13 مشروعاً لاتفاقيات التزامات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية لاستصدار القوانين المقترحة الخاصة بها، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة سوهاج، وذلك لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة بناحية جبل عتاقة بمحافظة السويس، الأولى بمساحة 868.54 فدان، والثانية بمساحة 359.47 فدان، وذلك لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستخدامهما في إقامة مشروعات الضخ والتخزين لتوليد الكهرباء.

اعتبار 4 مشروعات من المشروعات الاستراتيجية

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة ـ بصورة مبدئية ـ على اعتبار 4 مشروعات من المشروعات المقدمة من عدد من الشركات، من المشروعات الاستراتيجية طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمادة رقم 41 من لائحته التنفيذية، وحصول هذه المشروعات على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، على أن يتم استكمال الملاحظات التى تم طرحها في الاجتماع للحصول على الموافقة النهائية.

وإلى جانب ما سبق فقد تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، والخاصة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف في قطعة أرض بمساحة 750م2 كائنة بمنطقة الخدمات –شارع الحكمة، مدينة شرم الشيخ، لصالح شركة سيناء للغاز (التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ايجاس)، وذلك لإقامة مقر إداري ومخازن للشركة، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، والخاصة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بمساحة 180704م2 كائنة بمنطقة مصيعد، بمدينة طور سيناء، لصالح جمعية البناء والإسكان للعاملين بقطاع التعمير والتشييد؛ وذلك لإقامة سكن لأعضاء الجمعية عليها.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة؛ من أجل دفع العمل بهما، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الإجراءات الخاصة بانتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزير النقل، ورئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية.

اجتماع لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق ACI

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق ACI، وإجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ومدير صندوق تنمية الصادرات، ومدير إدارة التصدير بقطاع التجارة الخارجية، علاوة على عقد اجتماع لمتابعة آليات تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف، حيث وجه بعرض تصور متكامل لاستغلال المخلفات الزراعية الاستغلال الأمثل في صناعة الأعلاف، وذلك بحضور وزيري البيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ومساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التعاون الدولي خلال الفترة الراهنة، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولى، ومساعد الوزيرة للتخطيط الاستراتيجي، ورئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف مع الأمم المتحدة وقطاع المؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي، بجانب اجتماع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تقوم بها الوزارة وبعض الملفات الأخرى، وذلك بحضور مساعد وزير التعليم العالي.

وتتضمن الاجتماعات كذلك، وفقاً للتقرير اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لبحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والإسكان، والزراعة، والتنمية المحلية، والثقافة، والتجارة والصناعة، والسياحة والآثار، وممثل وزارة الدفاع بالمجلس، ةمدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والأعضاء من ذوى الخبرة، بجانب عقد اجتماع لمتابعة مستجدات المشروع القومؤ لتنمية الأسرة المصرية، حيث تم استعراض برنامج الحوافز الإيجابية الذى يهدف بشكل رئيسي للوصول إلى معدل إنجاب أقل مما هو عليه حالياً، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

متابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات

واستكمالاً لاستعراض الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، أضاف التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، حيث أشار إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن خطة الحكومة للطرح، لافتاً إلى أن هناك جزءاً سيكون الطرح فيه عاماً بالبورصة المصرية، وجزء آخر لمستثمرين استراتيجيين، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الصندوق، بجانب عقد الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل زيارة رئيس الجمهورية للهند وأذربيجان وأرمينيا، والتيسيرات التي وافق عليها مجلس إدارة "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت توجه إلى مدينة حدائق العاصمة، الواقعة شرق مدينة بدر بمحافظة القاهرة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بها، يرافقه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارة، فضلاً عن الإدلاء بتصريحات إعلامية خلال تفقده لمشروعات مدينة حدائق العاصمة، حيث قال إنه تم الانتهاء من أول حي متكامل بالمدينة في 18 شهراً، مشيراً إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ، وأنه سيتم الاعلان قريباً من خلال مجلس الوزراء بصورة كاملة عن خطة طرح مختلف الشركات المستهدفة وأسمائها على مدار عام 2023.

كما شملت الأنشطة أيضاً، افتتاح رئيس مجلس الوزراء مصنع شركة بيوجينرك فارما، لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الحيوية، بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه كل من رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة بيوجينرك فارما، ورئيس جهاز المدينة، ومسئولو الشركة، كما ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة خلال افتتاح مؤتمر سى آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دورته السابعة، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والتعاون الدولى، وقطاع الأعمال، ونخبة بارزة من المستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين.

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء استعرض بعض الملفات الاقتصادية

وتتضمن الأنشطة وفقاً للتقرير أيضاً، عقد مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، استعرض خلاله بعض الملفات الاقتصادية مثل نموذج الرخصة الذهبية التي تم إصدارها لـ 9 مشروعات، وعدد الشركات التى ستطرحها الدولة ضمن برنامج الطروحات.

كما توجه رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة السنغالية "داكار"، على رأس وفد رسمي يضم وزراء الكهرباء، والإسكان، والنقل، وعدد من ممثلى كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية؛ وذلك للمشاركة نيابة عن رئيس الجمهورية في الدورة الثانية لقمة "تمويل تنمية البنية التحتية فى أفريقيا"، وقد ألقى كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية، خلال القمة حيث أعرب عن أمله أن يتبنى الاجتماع رؤية واضحة لكيفية تعزيز الشراكة مع الفاعلين الدوليين لتمويل المشروعات التنموية بقارة أفريقيا لاسيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية.

مناقشة أولويات تمويل البنية التحتية في أفريقيا

كما شارك في المائدة المستديرة الرئاسية التي ناقشت أولويات تمويل البنية التحتية في أفريقيا في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية PIDA PAP 2، والتي أعقبت الجلسة الافتتاحية لقمة داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا، وحضرها كل من رئيس جمهورية السنغال، رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس جمهورية رواندا، رئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية الأفريقية (النيباد) ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس مجلس إدارة Afreximbank، والمدير العام لصندوق التضامن الأفريقي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لموانئ دبي العالمية

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، تطرق التقرير إلى لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه الفترة مثل طوير شركات الغزل والنسيج، والموقف التنفيذي لأعمال تطوير شركات الأدوية، وموقف تطوير مجمع الألومنيوم في نجع حمادى، علاوة على لقاء مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة جهود دعم وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، حيث جدد تأكيد استمرار مختلف أجهزة الدولة المعنية العمل على تقديم المزيد من التيسيرات لدعم قطاع الاستثمار، وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في القائم منها، بجانب لقاء مع رئيس جمهورية السنغال، على هامش المشاركة في قمة داكار الثانية لتمويل البنية التحتية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وسفير مصر في داكار