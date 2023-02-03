العثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل منزله بالدرب الأحمر

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله في منطقة الدرب الأحمر، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وإجراء تحليل مخدرات، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل منزله بمنطقة الدرب الأحمر

تلقى مأمور قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بمنطقة الدرب الأحمر، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد. ح»، 33 عاما، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وسلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وجرى العثورعلى متعلقاته الشخصية.

وبفحص الجثة تبين إصابته حول الرقبة، وبسؤال أسرته لم يتهموا أحدا بالتسبب في الواقعة، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.