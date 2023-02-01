البحث عن جثة شاب سقط في ترعة بالإسماعيلية

لقي شاب في العشرينيات من العمر مصرعه، ظهر اليوم الأربعاء غرقا في ترعة الإسماعيلية، بعد سقوطه من أعلى أحد الكباري في مركز ومدينة أبوصوير.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إبلاغ الأهالي سقوط أحد الأشخاص في ترعة الإسماعيلية، خلال مروره من كوبري المشاه.

انتقال قوات الإنقاذ النهري

ووجه اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، للبحث عن جثة الشاب، واستخراجه من ترعة الإسماعيلية.

وقالت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تيار المياه سريعا في هذه الساعات، بسبب زيادة سرعة الرياح، وهو ماقد يؤخر استخراج الجثمان.

وأكدت انتقال 3 مجموعات من رجال الانقاذ النهري والغواصين، للبحث عن الجثمان في محيط كوبري أبوصوير ومكان سقوط الشاب، أملا في العثور علي الجثمان.

طوارئ في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، بالتزامن مع حالة الطقس السيئ، التي ضربت بعض المحافظات خلال اليومين الماضيين.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ، المواطنين من السرعات الزائدة علي الطرق السريعة والصحراوية، تفاديا لوقوع حوادث مرورية.