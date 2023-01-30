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ضبط 400 جرام «حشيش» بحوزة تاجر مخدرات في الدرب الأحمر بالقاهرة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:30 ص | الإثنين 30 يناير 2023
متهم- صورة تعبيرية

متهم- صورة تعبيرية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من المنطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 400 جرام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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