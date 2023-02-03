العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بحلوان.. «جرعة مخدرات زائدة»

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب بأحد الشوارع بمنطقة حلوان، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا بالعثور على جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يُدعى «مصطفى.م»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية، وبمعاينة الجثة تبين خلوها من أي إصابات ظاهرية.

التحريات تستبعد الشبهة الجنائية

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت بأن المتوفى معروف عنه تعاطيه للمواد المخدرة، ورجَّحت التحريات بأن سبب الوفاة لتعاطي المتوفى جرعة مخدرات زائدة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.