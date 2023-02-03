«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو مطعم حلوان المثير للجدل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيس بوك»، يظهر خلاله بعض المخالفات بأحد المطاعم بالقاهرة مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

مخالفات بأحد المطاعم بمنطقة حلوان

وتم تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله عدم التزام العاملين بأحد المطاعم بمنطقة حلوان بالقاهرة بقواعد الوقاية الصحية ووجود بعض المخالفات أثناء إعداد الوجبات داخل المطعم مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

بالفحص ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد المطعم المشار إليه وباستهدافه تم ضبط مدير المطعم مقيم بمحافظة الجيزة وعثر بداخل المطعم على مقطعات دواجن وعدد من عبوات زيت الطعام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وأدوات طهي وبمواجهته اعترف بإدارته المطعم دون ترخيص وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط شخصين سرقا مبلغا ماليا من داخل أحد شقة بالقاهرة

من ناحية أخرى، تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة عملات محلية وأجنبية من داخل الشقة محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحدة.

وحسب بيان وزارة الداخلية، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبا الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وأضاف أحدهما بأنه نظراً لطبيعة عمله لدى المبلغ استغل حيازته لمفتاح الشقة وتمكن من استخراج نسخة منه، وعقب علمه بخروج المُبلغ صحبة أسرته استعان بشقيقه وتوجها لمحل البلاغ مستقلان سيارة أجرة ملك أحدهما، وتمكنا من دخول الشقة والاستيلاء على المبالغ المالية المُشار إليها وعقب ذلك قاما بإتلاف كالون باب الشقة وتم بإرشادهما ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنهما وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.