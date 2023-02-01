جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة شاب في الشارع بالطالبية

لقى عاطل مصرعه فى أحد شوارع الطالبية بمحافظة الجيزة، نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، أودت بحياته فى الحال، ونقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

جثة بجوار مغسلة بالطالبية

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى، بوجود جثه ملقاه بجوار مغسلة، على الفور أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

يتعاطى المخدرات منذ فترة

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لعاطل، 37 سنة، مقيم بفيصل، وتبين أنه أثناء تواجده أمام مغسلة، شعر بإعياء شديد، نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وسقط أرضا، مما أدى إلى وفاته فى الحال، وبسؤال شقيقة وصاحب المغسلة، أفادا بأنه يتعاطى المخدرات منذ فترة، وفشلت محاولات إقناعه بالعلاج فى مصحات علاج الأدمان، ولم يتهما أحد بوفاته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، التى أمرت بتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.