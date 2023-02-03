مصطفى خاطر يكشف عن أصعب المواقف خلال مشواره الفني

تذكر الفنان مصطفى خاطر، خلال استضافته في برنامج «أسرار النجوم»، مع إنجي علي، على «نجوم إف إم»، أصعب المواقف التي تعرض لها أثناء وقوفه على خشبة المسرح.

غضب الجمهور من مصطفى خاطر

وتحدث مصطفى خاطر، عن واقعة لم يستطع نسيانها خلال مشواره الفني، قائلًا: «نحن مرتجلين شطار ونستطيع أن نمتص الصالة، وأتذكر واقعة سخيفة حدثت في المسرح، اتريقت على شخص تعبان وعن نفسي لم أكن أعرف أنه مريض والجمهور زعل مني يومها، وعندما خرجت كل زملائي في الكواليس قالوا لي أنت مجنون وفهموني الخطأ الذي فعلته، وهذه الموقف لا يمكن أن أنساه خاصة وأن الجمهور رفض التفاعل معه فى جميع إيفيهاتي بسبب سخريتي من هذا المريض».

مسرحية عائلة تس

وشارك الفنان مصطفى خاطر مؤخرا في مسرحية «عائلة تس»، والتي حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها، والعرض يضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا منهم بيومى فؤاد ومصطفى خاطر وشيماء سيف ومحمد سلام وأوس أوس وسليمان عيد ومصطفى البنا الشهير بـ«سعفان» ودانا حلبي، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإنتاج آلاء الغزالي، وإخراج أوتاكا.