وزيرة الثقافة تكشف موعد افتتاح مسرح مصر: التحضير لـ«عمل كبير»

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن أنّه جار التنسيق مع الفنان حسين فهمي، لتقديم عمل مسرحي كبير ومتميز، يليق بالافتتاح المقرر إقامته خلال الأشهر القليلة المقبلة، تزامنا مع موعد افتتاح مسرح مصر، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

موعد افتتاح مسرح مصر

وقالت وزيرة الثقافة، في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق، أنّ موعد افتتاح مسرح مصر سيكون بحلول عيد الفطر، حيث لم يتبق سوى بعض اللمسات النهائية، ليأتي الافتتاح بعد عامين من العمل على المشروع، المقرر أن يكون مركزا متكاملا للإبداع، لتقام على خشبته العروض المسرحية، لاستيعاب الطاقات الفنية والإبداعية.

مبنى مسرح مصر

وتمهيدا لافتتاح مسرح مصر، انتهت وزارة الثقافة من تصميم المبنى الواقع في شارع عمادالدين بوسط البلد بالكامل، على الطراز المعماري للمباني في القاهرة الخديوية بمساحة 925 مترا مربعا، ويتكون المبنى من 5 طوابق، تضم قاعة عرض رئيسية، وصالة، وبلكون علوي، بواقع 360 مقعدا، وخشبة مسرح مزودة بأحدث تقنيات العرض على مساحة 245 مترا مربعا، وقاعة عروض صغرى تضم 120 مقعدا، بإضافة إلى 16 غرفة للفنانين، ومن المخطط أن يكون مركزا متكاملا للإبداع ومتنفسا للمواهب، ويتضمن إقامة مؤتمرات وورش تدريب للمسرحيين، إضافة إلى المهرجانات الفنية.