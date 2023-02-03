رئيس هيئة قناة السويس لـ محمد الباز: «العقد المزور» دليل على إفلاس أعداء البلد

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن العقد المنشور بشأن منح شركة أجنبية حق إدارة قناة السويس لمدة 99 عاما، كاذب ومزيف ولا صحة له، مشيرا إلى أن قناة السويس مصرية وملك للمصريين ولا يمكن أن نفرط في قطرة مياه واحدة من قناة السويس لأحد.

ربيع: ردود فعل المصريين على السوشيال ميديا إيجابية

وقال «ربيع» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، إنه تابع ردود فعل المصريين على العقد المزور وكانت كلها إيجابية، وكان هناك إجماع على أن العقد مزور حتى قبل نشر بيان الهيئة، الذي نفى كل هذه الادعاءات.

وأشار إلى أن الشائعات دائما ما تطال الأشاء الناجحة والمتميزة، موضحًا أن هيئة قناة السويس أعلنت أمس، أن شهر يناير 2023، شهد تحقيق الهيئة أكبر عائد دولاري شهري في تاريخها ويبلغ 802 مليون دولار، ولذلك كان لابد أن تخرج شائعة حتى «تنكد على المصريين».

وأضاف أنهم اعتادوا على خروج الشائعات بشأن القناة، فمنذ إعلان حفر قناة السويس الثانية في 2014 تحدث أعداء البلد وقالوا «دي ترعة وفلوس الناس هتضيع».. وحول سبب ترديد الشائعات، قال: «ده إفلاس من أعداء البلد».