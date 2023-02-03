عبور أحدث سفينة في العالم من قناة السويس.. تحمل 24 ألف حاوية

أعلنت هيئة قناة السويس اليوم الجمعة، عبور أحدث سفينة حاويات في العالم وعلى متنها 24 ألف حاوية، في أول رحلة عبور لها من المجرى الملاحي لقناة السويس.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عبور سفينة الحاويات العملاقة «EVER ACME»، أحدث سفن الحاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة خلال رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.

إجراءات خاصة في رحلة عبور السفينة

وأناب الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، كلا من الربان محمد الحوت، كبير مرشدين أول، والربان جلال شبكة، كبير مرشدين، للصعود على سفينة الحاويات العابرة من قناة السويس والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة، وفقاً للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة.

وتعد السفينة «EVER ACME» والتي ترفع علم سنغافورة الشقيقة، الأحدث لسفن الجيل الجديد «A TYPE» التابعة للخط الملاحي «EVER GREEN».

وتعد السفينة الحادية عشرة ضمن السلسلة، حيث عبرت 10 سفن أخرى منذ أغسطس 2021، ويبلغ طول السفينة العملاقة 400 متر، وعرضها 61,5 متر، فيما تبلغ حمولتها 224 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها ما يزيد عن 24 ألف حاوية.

ربيع: القناة جاهزة لاستقبال السفن العملاقة

وقال الفريق ربيع إن العبور الناجح والمتوالي لأحدث وأكبر سفن الأسطول العالمي يثبت بما لا يدع مجالا للشك جاهزية قناة السويس واستعدادها الدائم لتقديم خدمات العبور للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وخاصة سفن الحاويات الكبيرة، حيث تستطيع القناة استقبال 100% من أسطول سفن الحاويات عالميا.

وأكد «ربيع» أن قناة السويس الجديدة نجحت في رفع التصنيف العالمي للقناة وعززت من قدرة القناة على مواكبة تطورات صناعة السفن عالميا بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وزيادة عامل الأمان الملاحي للقناة، لتكون حجر الأساس لاستراتيجية تطوير المجرى الملاحي والتي يتم استكمالها الآن بتنفيذ مشروع عملاق لتطوير القطاع الجنوبي للقناة، بما يسمح بزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع الهام بنسبة 28%.

ربيع: طفرة في مشروعات قناة السويس

وقال الفريق أسامة ربيع إن قناة السويس شهدت طفرة في مشروعات التطوير بالقناة خلال السنوات القليلة الماضية، ما كان لها أن تتحقق لولا الدعم الكامل والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بتعظيم الاستفادة من قناة السويس وتنمية مواردها.

وأعرب ربان السفينة الكابتن CHENG SHAN REN عن سعادته بتجربة العبور لقناة السويس والتي يتصادف أنها المرة الأولى له خلال مشواره المهني، كما أنه العبور الأول للسفينة العملاقة التي يشرف بقيادتها، كما وجه الشكر لهيئة قناة السويس لما تقدمه من خدمات ملاحية متميزة لتسهيل العبور الآمن للسفن عبر الممر الملاحي الأهم لربط أوروبا وآسيا.