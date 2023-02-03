رئيس هيئة قناة السويس لـ ضياء رشوان: المصريون ردوا عنا وكذبوا وثيقة التعاقد المزيفة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن البيان المنشور مؤخرا بشأن وثيقة تفيد بتعاقد الهيئة مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها لـ99 عاما، بيان مفبرك، متابعا: «المصريون كلهم ردوا عننا وكذبوا الوثيقة، وأعلنت الهيئة أن شهر يناير كان الأعلى في الإيرادات، وحققت القناة 802 مليون دولار بزيادة 47% عن العام الماضي، وزيادة عدد السفن بنسبة 21%».

كل شهر في تحسن في إيرادات قناة السويس

وأوضح «ربيع» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامي والكاتب الصحفي ضياء رشوان، والمذاع على قناة «etc»، أنه كلما حققت الهيئة نجاحات يحاول البعض إفساد الفرحة على المصريين، «كل شهر فيه تحسن في إيرادات قناة السويس وعدد السفن، وفي 2014 حاولوا يشككوا المصريين في الدولة وقالوا إن القناة مش هتسدد الفلوس للمصريين، والحمد لله سددنا الشهادات والأمور في أفضل حال، وحققنا أرقاما مضاعفة مقارنة بالأرقام السابقة، والمتوسط اليومي لعبور السفن وصل لـ 70 سفينة».

قناة السويس مصرية

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه مع كل نجاح تحققه الهيئة يحاول هؤلاء التشكيك في القيادة السياسية والوزارات التي حققت نجاحات، وحديثهم بالكامل مرسل والوثائق مزيفة ولا مصداقية لهم بين الناس ولم يصدقهم أحد، وقناة السويس مصرية ونطمئن المصريين وبنشكرهم على ردود فعلهم الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.