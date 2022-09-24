 القصة الكاملة لـ«طبيب الفيسبوك المزيف».. «بيكشف على ضحاياه أونلاين»

تحفظت جهات التحقيق على رسائل متبادلة بين «طبيب فيسبوك المزيف» وعدد من زبائنه، وهي بمثابة أدلة اتهام دامغة ساقتها النيابة العامة إلى المتهم خلال التحقيق معه بتهمة انتحال صفة طبيب، لتحقيق مكاسب مادية وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتبين من الرسائل أن المرضى كانوا يتلقون تعليمات الطبيب المزيف بعد أن يقوم كل منهم بكتابة أعراض ما يعانيه في رسالة على «ماسنجر» وبعدها يتلقى الرأي الطبي من المتهم نظير حصوله على مبالغ مالية تحول على حسابه في محفظة إلكترونية تابعة لإحدى شركات الاتصالات.

وبينت التحقيقات التي جرت مع الطبيب المزيف بفيسبوك، أنه كان يتفق مع زبائنه على إجراء عمليات جراحية زاعمًا أنه طبيب بشري تخصص جراحة، ويعمل في عدة مستشفيات خاصة، وتبين من خلال الرسائل المتبادلة بين الطبيب المزيف وزبائنه أنه اتفق على عمليات جراحية كثيرة، وتقاضى مبالغ مالية كمقدم لها حتى يتم تحديد موعد الجراحة، ثم تهرب من الزبائن الذين اتهموه بالنصب من خلال بلاغات وردت إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات والتوثيق.

القبض على طبيب «فيسبوك» المزيف

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية أن أجهزة لأمن ألقت القبض على طبيب فيسبوك المزيف بتهمة انتحال صفة طبيب وإنشاء حساب على موقع فيسبوك للإعلان عن نشاطه غير المشروع في بني سويف، وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم «له معلومات جنائية» ويقيم في محافظة بنى سويف، وأنه قام انتحال صفة طبيب بشري، وأدعى قدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

أجهزة الأمن رصدت تحركات المتهم وألقت القبض عليه في محافظة الإسكندرية وأحيل إلى النيابة العامة بعد التحفظ على هاتفه المحمول وتبين وجود رسائل متبادلة مع زبائنه توضح جرائم انتحال صفة طبيب والنصب على المواطنيين.

محام يوضح عقوبة انتحال صفة طبيب

ويقول المحامي حازم محمد الخبير القانوني إن عقوبة انتحال الصفة في القانون وفق المادة 155 من قانون العقوبات على الآتي: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجري عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة».