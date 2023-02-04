قناة «إكسترا نيوز» تستعرض ملف «الوطن» عن منتدى شباب العالم

استعرضت الإعلامية دعاء جاد الحق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» ملف عدد جريدة «الوطن» بعدد اليوم عن منتدى شباب العالم.

الكاتب الصحفي زكي القاضي: المنتدى توقيته مناسب للغاية

وعلق الكاتب الصحفي زكي القاضي، ضيف الفقرة، على الملف قائلًا: «أحيي جريدة الوطن على هذا الموضوع الخاص بمنتدى شباب العالم، خصوصًا أن المنتدى يأتي في توقيت مناسب للغاية، لأن اليوم سيكون هناك مؤتمر صحفي للقائمين على منتدى شباب العالم سيتمّ الإعلان من خلاله الكثير من التفاصيل الخاصة بنسخة هذا العام، وربما يكون الباب مفتوح أمام كل الشباب لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم التي تناسب الموضوعات المحددة من قبل القائمين على منتدى شباب العالم، وبالتالي فنحن أمام نسخة متفردة ونسخة مميزة من المنتدى».

الكاتب الصحفي زكي القاضي: نسخة المنتدى عقب كورونا عظيمة

وأضاف الكاتب الصحفي زكي القاضي «لو نتذكر النسخة اللي توقفت بسبب فيروس كورونا ثم عادت، كانت نسخة عظيمة لأنّها تناولت أزمة كورونا بتفاصيلها، والنسخة الجديدة ستكون بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وستكون نسخة مميزة وستكون بها الكثير من الأطروحات التي تتناسب مع الاقتصاد القومي المصري وتناسب السياسة المصرية الجديدة والمشكلة التي تتناسب مع الاقتصاد القومي المصري وتناسب السياسة الجديدة مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم».

وأكّد «القاضي» أنَّ منتدى شباب العالم هو بالفعل فرصة عظيمة للغاية من القيادة السياسية لاستيعاب أفكار الشباب، إذ بدأ الأمر على شكل محلي، ثم تطور ليصبح بشكل عالمي وبات يشهد إقبالًا كبيرًا من جميع أنحاء العالم.