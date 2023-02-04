ما هو مرض الرهاب الاجتماعي وأسبابه؟.. خبير تنمية بشرية يوضح

قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، إنّ مرض الرهاب الاجتماعي يعني الخوف من الوقوع في أخطاء وليس الخوف من الناس، وهو إصابة الشخص بالخوف بألا يؤدي الأمر بشكل صحيح، وانخفاض مستوى ثقة الشخص بنفسه، فهو يشعر على سبيل المثال أنه وسط ناس مهمة، ويشعر أنه ليس على قدر ومستوى أهميتهم، والموضوع الذي يتحدث به مع آخرين هو غير ملم به بشكل جيد، وبالتالي تقل ثقته في نفسه.

مرض الرهاب الاجتماعي

وأضاف خبير التنمية البشرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن المصاب بمرض الرهاب الاجتماعي قد يكون ملمًا بأمر ما بشكل جيد جدًا علميًا، وبمجرد مواجهة الآخرين ينسى كل ما جهزه، مثل من كان يذاكر بشكل جيد للغاية ولكن بسبب القلق الشديد ينسى جزءًا كبيرًا مما حصله من معلومات.

ومن الأسباب الأساسية للإصابة بالمرض، وجود منطقة بالعقل تسمى «اللوزة» العقلية فوق الأذن اليسرى، وهي منطقة مسؤولة عن الاحتفاظ بكل المعلومات، التي تحتفظ بكل الرسائل الخاصة بالشخص في أثناء مواجهة الآخرين، وحتى وإن كانت المعلومات المخزنة كاملة إلا أن تلك المنطقة لا تحتفظ بالمعلومة في أثناء إلقائها، وهذا يحدث بسبب الأعصاب التي تتأثر بسبب القلق.

القلق يؤثر على عضلة اللسان

وتابع «إلياس» أن إصابة الشخص بالقلق قد تؤثر في عضلة اللسان ويجعل الكلام لا يُقال بشكل سوي، وهنا يكون العلاج بمزيد من التدريب والمواجهة مع مجموعة من المتخصصين، مشددًا على أنه يجب عدم الحديث أمام أشخاص يعرفهم المريض في بداية العلاج ومرحلة اكتساب الثقة، حتى لا يصدر أي تصرف منهم قد يضايقه.