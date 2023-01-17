رابط اختبار القلق من «الصحة السعودية».. تعرف على حالتك النفسية مجانا

يبحث الكثير من الأشخاص، عن طريقة تفعيل رابط اختبار القلق من وزارة الصحة السعودية، وهي خدمة الهدف منها قياس الحالة النفسية لدى الأفراد، الذين يعانون من القلق والتوتر لعدة أسباب، أبرزها ضغوط الحياة والمعيشة، أو ضغوط مرتبطة بالمسؤولية داخل الأسرة والعمل، ويتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة يتم الإجابة عليها، ومن ثم تشخيص الحالة إذا كان مريض قلق أم لا.

ويعد اختبار القلق وزارة الصحة السعودية، من أشهر الاختبارات التي تقيس مستوى التوتر والقلق، الذي يعاني منه الشخص، لأن زيادة القلق والتوتر عن المعدل الطبيعي، يتسبب في الدخول في حالة من الاكتئاب وسوء الحالة النفسية، لهذا يمكن من خلال هذه الاختبار قياس معدل القلق والتوتر، من خلال الرابط

ورغم أننا نمر جميعا بالقلق والتوتر وهي مشاعر طبيعية، لكن في حالة زيادة نسبة التوتر، فإنها تؤثر على جودة الحياة وممارسة الحياة بشكل طبيعي.

اختبار القلق من وزارة الصحة السعودية يتم في سرية تامة

كما يتميز اختبار القلق من وزارة الصحة السعودية، بأنه اختبار مجاني ويتم بشكل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت في سرية تامة، وتركز هذه الاختبارات على الجوانب الإكلينيكية في الشخصية.

نتائج اختبار القلق يتميز بالدقة

أما النتائج الخاصة بهذا الاختبار، يتم تحديدها وفق ضوابط إحصائية لضمان أقصى درجة من الدقة في نتائج الاختبار، فهذه الاختبارات وضعت من خلال متخصصين وباحثين في علم النفس العام أو علم النفس التمايزي، ما يجعلها اختبارات ذات درجة عالية من الصدق.