الحكومة: لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من شهر يوليو

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، شائعة صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من شهر يوليو المقبل.

وانتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من شهر يوليو المقبل، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء.

استمرار صرف رغيف الخبز المدعم على بطاقات التموين بـ 5 قروش

وأكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من شهر يوليو المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية.

وأشارت إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكل معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش

وفي سياق متصل، جرى تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش على الرغم من زيادة التكلفة الإنتاجية، كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى الجمهورية نحو 64 مليون فرد، بتكلفة 36 مليار جنيه سنوياً، بما يعادل 3 مليارات جنيه شهرياً، فيما بلغت تكلفة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه أو 200 أو 300 جنيه، نحو 900 مليون جنيه شهرياً، والممتد صرفها من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023.