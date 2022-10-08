وزير التموين: حافظنا على رغيف الخبز المدعم بـ5 قروش.. ولا زيادة في سعره

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،، إنَّه تمّ الحفاظ على قيمة رغيف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش في التموين رغم الزيادة العالمية، وأن ميزانية دعم الخبز السنوية تبلغ 51 مليار جنيه.

وأشار إلى أنَّ المتوسط العام للزيادة بناء على زيادة القمح المحلي حتى اليوم، كلفت الدولة 5.5 مليار جنيه، والزيادة في أسعار القمح المستورد حتى اليوم كلفت الدولة 16 مليار جنيه، أي ما يقرب من 22 مليار جنيه زيادة عن المخطط، لافتا إلى أن دعم الخبز قد يصل إلى 73 مليار جنيه خلال هذا العام، مشددا على أنه على الرغم من ذلك لا زيادة في أسعار الخبز.

مخزون القمح يكفى أكثر من 6 شهور

وردّ وزير التموين في حواره مع الكاتب علي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ورئيس التحرير، على سؤال حول مدى تأثر الاحتياطي المصري من السلع الاستراتيجية في اعقاب جائحة كورونا والأزمة الروسية - الاوكرانية، مؤكّدًا أنَّ مصر لديها احتياطي من القمح 6.6 شهر، مؤكّدًا أنَّ هذا لم يحدث في أي وقت سابق، لافتًا إلى أنَّ المستهدف أن يكون الاحتياطي 6 أشهر.

الإنتاج الجديد من السكر يبدأ فى يناير وفبراير

وبالنسبة للسكر، قال وزير التموين إن مصر لديها احتياطي 5.6 شهر، مشيرا إلى أن الانتاج الجديد من سكر القصب سيبدأ في يناير والبنجر سيبدأ في فبراير، وهو ما يعني أنَّ مصر لديها احتياطي يغطي حتى العام القادم ويغطي حتى الجزء الخاص ببداية الانتاج.

وفيما يخص الاحتياطي من الزيت، قال وزير التموين إنَّ مصر لديها احتياطي من الزيت «صويا وعباد الشمس» يكفي لمدة 5.6 شهر، لافتًا إلى أنَّه تمّ زيادة السعات التخزينية للزيت.