ما هو سعر رغيف العيش في بطاقة التموين وكارت الخبز المدعم؟

سعر رغيف العيش في بطاقة التموين وفي كارت الخبز المدعم، من بين أبرز قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخيرة، تزامنا مع إعلان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إتاحة رغيف العيش المدعم من المخابز البلدية لغير حاملي بطاقة التموين، وذلك بهدف القضاء على ارتفاع سعر الرغيف الحر الذي تنتجه المخابز السياحية.

سعر رغيف العيش في بطاقة التموين

وأكدت وزارة التموين، استقرار سعر رغيف العيش في بطاقة التموين والذي يصرف للأسرة الحاملة للبطاقة التموينية المستحقة للدعم بعدد أرغفة يوميا للأفراد على كل بطاقة، إذ يستحق كل فرد مدرج على البطاقة عدد 5 أرغفة يوميا من العيش البلدي المدعم بسعر 5 قروش للرغيف.

سعر رغيف الخبز على كارت شحن العيش

فيما يأتي سعر رغيف الخبز على كارت شحن العيش والمقرر صرفه للمواطنين غير الحاملين للبطاقة التموينية من مكاتب البريد وسيكون بنظام الدفع المسبق برصيد يحدده المواطن، محل بحث من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية والذي سيكون بسعر التكلفة الإجمالية لإنتاج رغيف الخبز وفق ما صرح به الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

وتقترب وزارة التموين من إنهاء منظومة الخبز الجديدة والتي تقنن صرف العيش من خلال كروت شحن من مكتب البريد ستكون بديلة عن بطاقة التموين لصرف العيش المدعم من المخابز البلدية، بسعر يختلف عن سعر الرغيف على البطاقة.