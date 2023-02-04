«واتساب» يضيف ميزة جديدة متوفرة في «تليجرام».. تنهي فوضى رسائل الجروبات

مميزات جديدة بدأ تطبيق واتساب، في الإعلان عنها وتطبيقها منذ نهاية العام الحالي، كان أبرزها ظاهرة التخفي وإلغاء خاصية «Online»، وآخرها ميزة كانت متوفرة منذ فترة طويلة في تطبيق المحادثات «تليجرام»، حيث سيتمكن مستخدمو «واتساب» من تثبيث بعض الرسائل في المحادثة الخاصة بهم.

الرسائل المثبتة، ميزة أطلقها «واتساب» في النسخة التجريبية «بيتا»، وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين، سهولة تصدير الرسائل المهمة، حيث يمكن تثبيتها لتظهر أعلى المحادثة، بحسب موقع «WabetaInfo» التقني والمتخصص في أخبار تطبيق المحادثات الشهير، بحسب «سكاي نيوز».

ميزة «واتساب» الجديدة تفيد المجموعات

الميزة الجديدة التي أعلنتها «واتساب» تساعد المجموعات أكثر من المحادثات الخاصة بين فردين، خاصة إذا كان عدد المشتركين بها كبيرًا، حيث يمكن تثبيت رسالة عامة أو قاعدة يمكن للمشتركين في المجموعة رؤيتها دائمًا، بما يمكن أن تكون بمثابة تنبيهًا من المشرفين على المجموعة.

الرسائل المثبتة في «واتساب»

عند تحديث «واتساب» لدى البعض، إذا قام أحد المستخدمين بتثبيت رسالة معينة مع مستخدم آخر لم يقم بالتحديث، فلن يرى حينها، الرسالة المثبتة، وستظهر أمامه رسالة تقول: «أحدهم قام بتثبيت رسالة هنا.. يرجى تحديث واتساب».

وستدخل ميزة الرسائل المثبتة في التحديث الجديد للتطبيق، إذ يمكن تحديثها خلال الفترة المقبلة، حتى تتمكن من الاستمتاع بمميزات التطبيق الجديدة.

الرسائل المثبتة متوفرة في «تليجرام»

تتوافر خدمة الرسائل المثبتة، منذ وقت طويل في تطبيق المحادثات الشهير «تليجرام»، وهو التطبيق المنافس المباشر لـ«واتساب»، إذ يعد جزءا أساسيا من منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة.