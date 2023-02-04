رئيس الوزراء: رومانيا ساعدت الطلاب المصريين على مغادرة أوكرانيا

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء برئيس وزراء رومانيا، «حصلنا على شرف كبير بلقاء رئيس وزراء رومانيا اليوم بمجلس الوزراء بمصر، فهي أول زيارة رسمية لرئيس الوزراء الروماني منذ أكثر من 20 عامًا».

وتابع مدبولي: «سعداء وفخورون بهذه الزيارة التاريخية، ولاسيما مع أعضاء الوفد الموقرين لتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين والتي تنعكس على قوة العلاقات بين البلدين، فالعلاقات بين البلدين تعود لـ170 عاما، ولهذا لدينا سعادة وفخر كبير للقاء الوفد الروماني بالقاهرة».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني، خلال زيارته التاريخية إلى مصر أنَّه نقل امتنان الحكومة المصرية لرومانيا للسماح للدارسين المصريين بمغادرة أوكرانيا واستقبلتهم الحكومة الرومانية بكل ترحيب لمساعدتهم للعودة لمصر.