مدبولي: التبادل التجاري بين مصر ورومانيا وصل إلى مليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّه خلال المباحثات مع رئيس وزراء رومانيا تم التركيز على بعض الموضوعات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى مليار دولار العام الماضي، متابعا «نحن على قناعة أن هذا المجال هو أحد أسس تعزيز العلاقات التجارية»، مبينًا أنَّه تم أيضًا تناول بعض المجالات الأخرى التي يمكن خلالها يمكن تعزيز حجم التجارة البينية».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني، خلال زيارته التاريخية إلى مصر، أنَّ البلدين حريصين على التعاون في مجالات عديدة لاسيما التعاون بمجال الأسمدة والكيماويات والبرتوكيماويات والبضائع الأخرى، متابعا «نطلب من رئيس الوزراء الروماني زيادة استيراد الحبوب من رومانيا، خصوصا أنَّ رومانيا أحد المنتجين الأساسيين للحبوب في أوروبا والعالم أجمع ووعدنا رئيس الوزراء تعزيز المجال لزيادة حجم التجارة».

واستكمل: «نتطلع مصر للجنة المشتركة التالية المخطط عقدها في بوخاريست هذا العام، وكذلك نقوم بإعداد كل الإجراءات اللازمة لعقد منتدى رجال الأعمال بين البلدين ونتطلع للعمل الجماعي والتعاوني وزيادة العلاقات بين البلدين واستغلال الاتفاقيات الموقع عليها بين البلدين».