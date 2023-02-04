مدبولي: اتفاق مصري روماني على تعزيز استيراد القاهرة للحبوب

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتفاق مصر ورومانيا على تعزيز نفاذ صادرات الحبوب التي تنتجها رومانيا كأحد الدول الأوربية الرئيسية التي تعمل على إنتاج الحبوب.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروماني بمقر مجلس الوزراء المصري السبت، أن تلك الزيارة هي الأولى لرئيس وزراء روماني منذ 20 عامًا، مبينًا الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات بين البلدين، وخصوصا أن العلاقات بينهما تعود لما يقرب من 170 عامًا، معربًا عن سعادته لاستقبال الوفد الروماني بالقاهرة.

ووجه مدبولي التحية للجانب الروماني للسماح للدارسين المصريين الذين اجبروا على مغادرة أوكرانيا في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكّداً أنَّ «بوخارست» استقبلتهم حكومة رومانيا بكل ترحيب للعودة لمصر.

وأوضح أنَّ حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل لأكثر من مليار دولار، وأن الجانبين سيعملان لتعزيز حجم التجارة البينية بينهما، والتعاون في عدة قطاعات، منها الأسمدة والبتروكيماويات والبضائع الأخرى وتصدير البضائع لرومانيا.

وأشار إلى أنَّ مصر تطلب من رومانيا زيادة استيراد الحبوب باعتبارها أحد المنتجين الأساسيين للحبوب في أوروبا والعالم أجمع، والجانب الروماني رحب بذلك، وأكد بحسب رئيس الوزراء استعدادهم لتلبية احتياجات مصر.

وتابع: «نتطلع إلى اللجنة المشتركة بين البلدين للموضوعات العلمية والفنية والاقتصادية المقرر عقدها في بوخارست هذا العام، كما نعمل على إعداد كل الإجراءات لعقد منتدى رجال الاعمال بين بلدينا».

وواصل: «نتطلع كذلك للعمل الجماعي والتعاوني لزيادة العلاقات بين البلدين والاستغلال الأفضل للاتفاقيات الموقع عليها البلدين بما يسمح للدول الأخرى بالمشاركة جزء من اتفاقية التجارة الافريقية نسمح بوصول الشركات الافريقية للاستثمار في القارة السمراء والدخول للسوق الإفريقي من خلال الشراكة بين البلدين»، كما سيعمل قطاع الأعمال المصري والمستثمرين على الاستثمار في رومانيا.

من جهته، أكّد نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء رومانيا، حرص بلاده لتعزيز التعاون مع مصر، في مجالات عدة على رأسها الاحتياجات الغذائية من الحبوب، والاحتياجات الغذائية المختلفة، والهيدروجين الأخضر ومجالات أخرى متعددة.

وأكد أنَّ الأمور عقب الحرب الروسية الأوكرانية تستوجب تعزيز العمل المشترك في كافة المجالات التي تؤثر على شعوبنا واقتصادنا في بلدينا، متابعًا «مستعدون لتلبية كل طلبات مصر من الحبوب وسنلبي كل الفرص لتوفير الاحتياجات المصرية لتعويض الجوانب التي تعاني من النقص والعجز».