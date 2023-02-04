قوات الدفاع الشعبي تنظم عدداً من الفعاليات المميزة خلال يناير

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الفيوم بكافة أجهزتها التنفيذية، حيث بدء التدريب المشترك بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا الأبرار.

أعقب ذلك عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها بما لديها من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة، من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها أو مواجهتها في ظل الظروف الراهنة، كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافه 10 كم، وكذا المرور على معسكر إيواء عاجل، ومستشفى العزل الميداني للتأكّد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها.

كما تم تنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوي داخل المحافظة والمؤمّن بعناصر الحراسات المشددة للتأكيد مدى جاهزيتها في مجابهة المواقف الطارئة بالاشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف، وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة وطننا الغالي.

وإيماناً من القوات المسلحة بأهمية تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات وتنمية الوعي الثقافي ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع، قامت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتنظيم 24 زيارة لطلبة الجامعات والمدارس للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين لزيادة الوعي الفكري والمعرفي لشباب الجامعات والمدارس، وذلك بواقع زيارتين يومياً طول فترة إقامة المعرض.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري 25 زيارة للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية، بهدف التوعية بما تقوم به الدولة من تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة.