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 الفريق أسامة عسكر يلتقي رئيس أركان حرب القوات المسلحة البنيني

كتب:

محمد مجدي
08:33 م | الأربعاء 01 فبراير 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فريكتيو جيبا جيدى، رئيس أركان القوات المسلحة البنينى، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع جمهورية بنين، مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.

فيما أشاد رئيس أركان القوات المسلحة البنينى بدور مصر المؤثر والفاعل فى كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكرى بين البلدين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.