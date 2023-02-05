حظك اليوم برج الحمل الأحد 5-2-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحمل بأنه لديه شخصية قوية ومستقلة، يحرص دائما على أن يكون محل أنظار المحيطين به والمقربين منه، الأمر الذي يجعله لديه قدرة كببرة على الوصول للمناصب القيادية في عمله، ويرجع ذلك إلى أن شخصيته عملية، كما أنه يفكر في مجريات الأمور ويتخذ قراراته بشكل سريع.

وبالنسبة للحياة العاطفية الخاصة بمولود برج الحمل، فيتميز بعاطفته المشتعلة التي لا تنطفئ بسهولة، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنفرج أساريرك وتبدو أكثر استعدادا للتفاهم مما يساعدك على إيجاد حلول لمشكلة مهنية أو عائلية.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحب قد يجعلك تسبح في بحر الهوى.

عيوب برج الحمل

ومن أبرز عيوب برج الحمل أنه دائم التفكير ولا يتوقف عن ذلك، كما أنه مهمل في واجباته البيتية.