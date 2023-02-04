استقرار أسعار اللحوم في الأسواق.. الكندوز بـ150 جنيها

تشهد سوق اللحوم، إقبالا كبيرا من جانب المواطنين الذين يستعدون لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال شراء مستلزماتهم المتمثلة في منتجات البقالة واللحوم والدواجن وغيرها؛ لذلك تستعد جميع الأسواق من منتصف شهر يناير الماضي للشهر الكريم من خلال توفير جميع السلع للمواطنين.

المواطنون يستعدون لاستقبال شهر رمضان

وفي جولة للوطن بمنطقة الدقي، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن هناك استعدادات كبيرة من جانب الدولة لتوفير جميع السلع التي يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان، وهذه الاستعدادات بدأت منذ عدة أشهر؛ نظرا لاقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال يوسف سعد، عامل في أحد محال الجزارة، إن هناك العديد من أنواع اللحوم، وتختلف أسعارها من منطقة لأخرى؛ إذ تطرح الجمعيات الاستهلاكية لحوما بأسعار تختلف تماما عن محال الجزارة والمولات التجارية.

أهلا رمضان وسيلة تخفيف على المواطن

وأضاف سعد، أن الحكومة افتتحت الشهر الماضي معرض أهلا رمضان في العديد من المحافظات؛ وذلك تخفيفا وتسهيلا على المواطنين من خلال توفير جميع السلع التي يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة عن الأسواق.

اللحوم تشهد استقرارا الفترة المقبلة

ومن جانبه، استعرض فتحي السيد عضو شعبة القصابين، أسعار اللحوم، وقال إن سعر اللحم الكندوز والبتلو يسجل في الأسواق 150 جنيها، والمفروم 130، بينما سجلت الكبدة الكندوز 110 جنيهات والسجق 90 جنيها، متوقعا استقرار الأسعار الفترة المقبلة تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.