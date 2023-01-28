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«الغرف التجارية»: استقرار أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت

كتب:

مارينا رؤوف
01:04 م | السبت 28 يناير 2023
الذهب

الذهب

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمصوغات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، استقرار أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلي خلال الفترة الحالية.

سعر عيار 21

وأضافت الشعبة، في بيان، اليوم السبت، أن سعر عيار 21 سجل نحو 1755 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2006 جنيهات، وعيار 18 نحو 1504 جنيهات، وعيار 14 نحو 1173 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 14 ألفًا و40 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1927 دولارًا للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.