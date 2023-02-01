العروض تهبط بأسعار «البانيه».. و«الغرف التجارية»: ستتراجع خلال أيام

شهدت أسواق الدواجن، استقراراً في الأسعار على مدار الأيام الماضية، بحسب تصريحات التجار والسعر المعلن من المحلات.

أسعار الفراخ البانيه: الكيلو بـ145 جنيها

أجرت «الوطن»، جولة بمنطقة المقطم بالقاهرة، وتبين أن أسعار الفراخ البانية بالمحلات، تراوحت بين 145 و150 جنيهاً للكيلو، فيما يُباع كيلو الفراخ البيضاء بسعر 72 جنيهاً في المتوسط، و73 جنيهاً لـ«العتاقي» و81 جنيهاً لـ«البلدي».

وقال منتسبو الغرف التجارية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّ أسعار الدواجن بالسوق المحلي مستقرة، موضحين أنَّ «الصدور البانيه» الأعلى سعراً في منتجات الدواجن ويتراوح سعرها داخل العروض بين 145 و150 جنيهاً، فيما تُباع خارج العروض بسعر 165 جنيها للكيلو.

التجار يتجهون للعروض لزيادة المبيعات والتخفيف عن المستهلك

قال محمود حنفي، تاجر دواجن وصاحب أحد المحلات بالمقطم، إنَّه اتجه لعمل عروض على منتجاته لتخفيف الأعباء على المستهلك وزيادة المبيعات في نفس الوقت، قائلاً: «بنحاول نخفف عن الغير وعن أنفسنا».

كيلو الفراخ أرخص داخل العروض 3 جنيهات على الأقل

وأكد سعيد محمد، أحد أصحاب محلات بيع الدواجن بالمنصورة، على أهمية العروض خلال الفترة الحالية لتشجيع المستهلك، على الشراء وزيادة المبيعات، كاشفاً حرصه على عمل العروض والتي تتغير بصفة دورية وأحيانا يجددها يومياً، فيما سجل سعر الفراخ البيضاء 72 جنيهاً للكيلو بدلاً من 75 جنيها خارج العرض، وكيلو البانيه بسعر 175 جنيهاً وكيلو الفراخ الحمراء بـ71 جنيهاً و«البلدي» بـ83 جنيها للكيلو و«الفيومي» بـ84 جنيها.

عضو شعبة الدواجن: مزيدا من تراجع الأسعار قريباً

من جانبه، توقع رشاد أحمد قرني، عضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، تراجع الأسعار الفترة المقبلة بدعم من الإفراجات الجمركية، عن الأعلاف ومكوناتها، خاصة بعد قيام وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية بطرح مناقصة لاستيراد الذرة قبل أيام.

وأضاف عضو الشعبة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ محلات بيع الدواجن بالقاهرة والمدن الكبرى لديها القدرة على تخفيض الأسعار من خلال العروض وذلك لتوافر الهايبر ماركت بتخفيضاتها الكبرى، ما يخلق نوعا من المنافسة يدفع التجار لمزيدا من التخفيض.

أسعار الفراخ والبانيه داخل العروض

ووفقاً لعروض أحد المحلات بالقاهرة؛ جاءت الأسعار كالتالي، «2 كيلو وراك عادة بالإضافة إلى كيلو بانيه» بسعر 315 جنيها، و«2 كيلو وراك صافي و1 كيلو بانيه» بسعر 330 جنيها، و«3 كيلو وراك صافي» بسعر 250 جنيها و2,5 كيلو بانيه طازج بسعر 410 جنيهات، و3 كيلو وراك عادة بسعر 235 جنيهاً، فيما يُباع كيلو الكبد والقوانص مع كيلو البانيه بسعر 245 جنيهاً.

أما الفراخ الفيومي، يُباع 5 كيلو فراخ بلدي فيومي بسعر 425 جنيها، و5 كيلو فراخ بيضاء بسعر 375 جنيهاً، والبلدي العتاقي بسعر 295 جنيها لـ5 كيلو.