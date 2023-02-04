 أهم طرق علاج تقصف الشعر من الأمام: منها العناية وعدم التعرض لحرارة

العديد من الأشخاص يعانون من تقصف وضعف شديد في الشعر من الأمام، ويرجع ذلك إلى الكثير من الأسباب، ومنها الإرهاق والتعب، أو اتباع الشخص لروتين عناية غير مناسب، وإليكم بعض النصائح لعلاج تقصف الشعر من الأمام.

وفي هذا الصدد، قال مروان حنا، خبير التصفيف، في حوار له على قناة «سي بي سي سفرة»، مع الإعلامية رضوى الشربيني، في برنامج «هي وبس»، إن الشعر يجب قصه كل 4 أو 5 أشهر، لتنشيط الشعرة، خاصة للأشخاص التي تفضل تطويل شعرها، لأن تركه لمدة طويلة يسبب التقصف الشديد، ويفقد الشعر لمعانه ورونقه، فضلا عن أن لون الصبغة لا يبقى لونه في الشعر لفترة طويلة.

علاج تقصف الشهر من الأمام.. المكواة سبب وجوده

وأوضح «حنا»، أن أحد أهم أسباب تقصف الشعر، هو استخدام «مكواة الشعر»، بطريقة خاطئة، والتعرض المستمر للحرارة، خاصة إذا كان الشعر غسل للتو، موضحا ضرورة معرفة الطريقة الصحيحة عند استخدامه، حتى لا يتعرض الشعر إلى التقصف.

ذكر «خبير التصفيف»، أن تناول أطعمة معينة لا تشكِّل أهمية كبيرة في علاج تقصف الشعر من الأمام، وإنما تساعد في التقليل من فرص تساقطه، موضحا أن العناية به، استخدام بعض المنتجات التي تناسب الشعر، هو الحل الأمثل لعلاج تقصف الشعر من الأمام.

كما قالت الدكتور أمينة البدري، استشاري الجلدية والتجميل، في حوار لها في برنامج «الطبيب»، على قناة «المحور»، مع الإعلامية بوسي العايدي، إن أحد الأسباب الخارجية لتقصف الشعر من الأمام، هو تعرضه للشمس بشكل يومي، إهمال الشعر أو التعامل معه بقسوة، وبالنسبة للمرأة المحجبة أنها ترتدي الحجاب على شعر غسلته مؤخرا ولم تتركه مدة ليجف، أما الأسباب الداخلية التي تساهم في تقصف الشعر من الأمام، هي إصابة الشخص ببعض الأمراض التي تؤثر على نمو الشعر، منها الأنيميا، نقص الحديد، ونقص الكالسيوم والزنك، فضلا عن الفترات التي يمر بها الجسم مثل فترة الحمل، الولادة، التعرض للضغوط النفسية والتوتر، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية قاسية لخسارة الوزن، فيفقدون الفيتامينات الضرورية التي يحتاج إليها الجسم.

بداية علاج تقصف الشعر من الأمام.. بعض التحاليل الطبية

وأضافت استشاري الجلدية والتجميل أن بداية علاج تقصف الشعر من الأمام، هي أن يخضع الشخص إلى بعض التحاليل الطبية، لمعرفة السبب الحقيقي وراء تساقط وتقصف الشعر، واستخدام «شامبو»، مناسب لنوعية الشعر، سواء كان دهنيا أم جافا، موضحة أن بعض الحالات تحتاج إلى الحقن في فروة الرأس بمجموعة من الفيتامينات، لتقوية بصيلات الشعر مرة أخرى، بالإضافة إلى أن تلك الطرق العلاج تتوقف أولا على المرحلة التي وصلت إليها الشعرة.

تساقط الشعر يختلف وفقًا للكمية

وأشارت الدكتور شيماء منصور، استشاري الجلدية والتجميل، في حوار لها على قناة «المحور»، مع الإعلامية بوسي مصيلحي، في نفس البرنامج، إلى أن تساقط الشعر يختلف وفقا للكمية التي يتساقط بها، فالطبيعي أن عدد الشعرات تكون من 100 إلى 120 في اليوم الواحد، وما يزيد عن ذلك يجب اللجوء إلى طبيب جلدية للخضوع للتشخيص الطبي، وللكشف عن الأسباب وإيجاد الحل المناسب، وفقا لنوعية الشعر وفروة الرأس، موضحة أن الطريقة المثلى لمعرفة عدد الشعرات التي تتساقط يوميا، هي أن يقوم الشخص بتمشيط شعره حوالي 4 مرات خلال اليوم الواحد، والطبيعي أن يتساقط في المرة الواحدة كمية صغيرة جدا من 20 إلى 25 شعرة، وما يزيد عن ذلك فهو تساقط مرضي يحتاج إلى تدخل طبي.