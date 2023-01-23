الصحة تكشف أسباب ظهور قشرة الشعر بالشتاء: الافتقاد لعناصر غذائية معينة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا، أوضحت فيه أسباب ظهور القشرة في الشعر خلال فترة فصل الشتاء، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن أسباب ظهور قشرة الشعر بكثافة في فصل الشتاء، هو عدم غسل الشعر، حيث إن قلة غسيل الشعر في الشتاء يؤدي إلى تراكم الدهون على فروة الرأس وظهور القشرة، لافتة إلى أن الشعر الدهني يعمل على التهاب الجلد الدهني والذي يجعل الجلد لونه أحمر ومغطي بقشور بيضاء.

الجلد الجاف يعمل على عجز إنتاج القدر الكافي من الزيوت

وتابعت وزارة الصحة والسكان: الجلد الجاف يعمل على عجز إنتاج القدر الكافي من الزيوت لفروة الرأس مما يتسبب في ظهور القشرة وبالأخص في فصل الشتاء، لافتة إلى أن سوء التغذية ونتيجة لاتباع نظام غذائي معين يفتقد للعناصر الغذائية التي يحتاجها الشعر مثل الزنك وفيتامين «بي».

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن بعض الأمراض مثل الإكزيما أو الصدفية أو فطر الخميرة أو الحساسية الناتجة عن أنواع معينة من الشامبو.

طرق علاج القشرة

وعن علاج قشرة الشعر في الشتاء، أشارت إلى أهمية غسيل الشعر بشامبو ضد القشرة وتركه لمدة خمس دقائق، وتدليك فروة الرأس بخل، وفي حال استمرار القشرة لابد من طلب الرعاية من الطبيب.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين في حال ظهور قشرة فى الشهر زيارة طبيب الجلدية لمعرفة أسباب ظهور القشرة، محذرة من الوصفات التى يتداولها المواطنين مع بعضهم البعض، وقالت الوزارة يمكن التواصل مع الوزارة عبر الخطوط الساخنة لها المختلفة لتلقي كافة التساؤلات والاستسفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها المختلفة.