عبدالمنعم سعيد عن ياسر رزق: «سنوات الخماسين» شهادة حق على الأحداث

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، إن كتاب سنوات الخماسين الذي دوَّنه الكاتب الراحل ياسر رزق شهادة حق على أحداث تاريخية عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية.

عبد المنعم سعيد في حفل تأبين ياسر رزق

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد قائلا «كتاب سنوات الخماسين الذي دونه الكاتب الراحل ياسر رزق سرد بوضوح شديد كل الأحداث والمواقف التي شهدتها البلاد أبان حكم الإخوان فالكاتب دوَّن كل حدث بكل تفاصيله دون أن يتحدث عن دوره في أي موقف كونه صحفي متميز يقوم بدوره المهني على أكمل وجه».

وتطرق رئيس مجلس إدارة المصري اليوم الأسبق للحديث عن شخصية الكاتب الراحل ياسر رزق وقال «حينما كنت رئيسا لمجلس إدارة المصري اليوم كان ياسر رئيسا لتحريرها وكنت دائما على خلاف معه في عدة قضايا لكني لم آرَ منه سوى إنسان قنوع وبسيط تتسم فيه كل مبادئ الإنسانية الحميدة».

حفل تأبين ياسر رزق

جاء ذلك خلال كلمته بتأبين سنوية الكاتب الكبير ياسر رزق الذي أقامته نقابة الصحفيين مساء اليوم بحضور عدد من أفراد أسرته والأصدقاء المقربين وعدد من كبار رجال الصحافة.