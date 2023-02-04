رئيس الهيئة البرلمانية لـ مستقبل وطن بالشيوخ لقناة الحياة: حزين لعدم إقامة منتدى شباب العالم

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الأربع نسخ الماضية لمنتدى شباب العالم تولدت فيها الكثير من العلاقات بين الشباب المصري والعالمي والجهات العالمية المختلفة: «فيه ثقة من الجهات العالمية في هذا المنتدى، وعلى قد ما هيكون فيه حزن من عدم الاستفادة من الحضور اللي كان بيحضر، على قد ما لدينا قناعة بواقعية القرار اللي اتاخد».

الخولي: المبادرات ستساعد الشباب في فتح الطريق أمامهم

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المبادرات التي سيجري إطلاقها بدلا من منتدي شباب العالم ستفتح الطريق أمام الطموح الشبابي في إنتاج المشروعات والأفكار الجديدة.

الخولي: المبادرات شيء جميل للشباب

واستطرد: «التفكير والمنطق والأفكار الجديدة اللي ممكن يطرحها الشباب خاصة إذا كانت خارج الصندوق فالمنتدى هيقف وراها وينجحها، ودي حاجة جميلة للشباب والمنتدى في آن واحد».