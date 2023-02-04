القاهرة الإخبارية: النواب الأمريكي يصوت على إلغاء شرط تطعيم المسافرين ضد كورونا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مجلس النواب الأمريكي، يعتزم التصويت خلال الأسبوع الجاري، على مشروع قانون لإلغاء شرط تطعيم معظم المسافرين الأجانب، ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتخلت إدارة الرئيس جو بايدن، في يونيو الماضي، عن شرط سلبية اختبارات كوفيد-19 للأشخاص الذين يصلون إلى البلاد جوًا، ولكنها لم ترفع شرط قيام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالتطعيم.

شروط السفر للولايات المتحدة الأمريكية

ويجب على الزائرين البالغين للولايات المتحدة من غير المواطنين أو المقيمين الدائمين، إظهار دليل على تطعيمهم قبل الصعود للطائرة مع بعض الاستثناءات المحدودة، في الوقت الحالي.

الزوار المحتملون يخططون للسفر في فصلي الربيع والصيف

وقالت رابطة السفر الأمريكية، إنها تدعم منذ فترة طويلة إلغاء هذا الشرط ولا ترى أي سبب للانتظار حتى انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة في مايو، خاصةً أن الزوار المحتملين يخططون للسفر في فصلي الربيع والصيف.