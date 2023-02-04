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عادل حمودة: إحسان عبد القدوس عاش بقلب طفل ومشاعر ونقاء ثائر

كتب:

شريف سليمان
10:39 م | السبت 04 فبراير 2023
الكاتب الصحفي عادل حمودة

الكاتب الصحفي عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن إحسان عبد القدوس عاش بقلب طفل ومشاعر ونقاء ثائر.

وأضاف حمودة خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة» على شاشة قناة القاهرة الإخبارية أنه مارس الصحافة بموهبة الرواية وكتب الرواية بخبرة السياسة، وتعامل مع السياسة على أنها شر لا بد منه.

كان محاميا للمرأة في كل قضاياها

وتابع حمودة: «كان محاميا للمرأة في كل قضاياها، دافع عن حقها في الاختيار، عن حقها في المساواة، عن حقها في الحب وحقها في الحكم».

كان يسهر مع السجائر والقهوة

واستطرد: «مع السجائر والقهوة كان يسهر عبد القدوس حتى الصباح حتى يجد نهاية مقنعة لإحدى رواياته، شكى من آلام المعدة، ولكنه شكى أكثر من غدر الأصدقاء وجشع شركات السينما وصدمته في جمال عبد الناصر والسادات وقبلهما الملك فاروق، تعرض لمحاولات اغتيال لكنه لم يغير رأيه».

تابع: «نعرف إحسان عبد القدوس جميعا من طنجة إلى باب المندب، ولكن ما سنكشفه عنه لا يعرفه سوى المقربين».

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