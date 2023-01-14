عادل حمودة: الشركات التايوانية تصنع الرقائق الأكثر تطورا في العالم

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الشركات التايوانية تصنع الرقائق الأكثر تطورا في العالم، وبها أصبحت جزيرة تايوان جزءا لا غنى عنه في سلاسل التوريد العالمية المغذية للصناعات الحيوية.

تهديد بحرب عالمية ثالثة

وأضاف خلال برنامجه «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الشركات الأمريكية العسكرية والمدنية تعتمد على أشباه الموصلات التايوانية وتتنافس عليها الشركات العسكرية والمدنية الصينية أيضا، مشيرا إلى أن هذه المنافسة تهدد بحرب عالمية ثالثة فعلا.

وتابع أن شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات أكبر شركة تصنيع رقائق الكترونية في العالم، وتسيطر على 90% من السوق للنوع الأكثر تقدما، المتناهي في الصغر، أصغر من عشرة نانومتر، وأرق 10 آلاف مرة من سمك ورقة.

وأردف: «هذه النوعية الراقية من الرقائق تدخل في صناعة الهواتف الذكية والحواسب الصغيرة والعملاقة، لكنك ستندهش لو عرفت أن رقيقة إلكترونية واحدة من هذه النوعية يمكنها أن تحتفظ ببيانات دولة بأكملها».

وأوضح: «حاولت شركتان من الشركات الكبرى إنتاج رقائق بهذا المستوى، ولكن قبل أن تصلا إليه كانت تايوان قد طورت صناعتها إلى منطقة يصعب الوصول إليها أو اللحاق بها».

وأشار إلى أن «تي أس أم سي» ليست الشركة الوحيدة التي تنتج الرقائق الإلكترونية في تايوان، وهناك شركات أخرى لكنها لا تتنافس وإنما تتكامل مما وضع تاج الهيمنة على رأس الجزيرة التي لا تنام.