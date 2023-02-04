«الكونتينر» يكشف حكاية أشهر ماركة جينز في العالم.. تصنع في مصر

قال الفنان أحمد داوود، إنه كان يضطر للسفر لبورسعيد قديما لشراء البنطلون الجينز، متابعا: «مع الأون لاين الحياة أصبحت أسهل وبقينا نشتري من أي مكان في أي وقت، وآخر مرة اشتريته فيها اكتشفت إنه صنع في مصر وفي بورسعيد».

بورسعيد هي الباب الشمالي لمصر

وأوضح داوود خلال تقديمه برنامج «الكونتينر» المذاع على فضائية ON، أن بورسعيد هي الباب الشمالي لمصر وقناة السويس، وتاريخها موجود في كل شوارعها ومشهورة بتجارة الملابس المستوردة، وأصبحت تصدر منتجات الجينز التي ينتجها مصنع لوتس بإجمالي 100% من إنتاجه وبسبب كفاءته وخبرته تمكن من كسب ثقة أكبر الماركات العالمية للجينز شركة «ليفايز».

إجمالي إنتاج شركة «ليفايز»

وأوضح أن المصنع يصدر جزءا كبيرا من إجمالي إنتاج شركة «ليفايز» على مستوى العالم، وجينز مشتق من اسم مدينة في جنوب إيطاليا يدعي أهلها ظهور الجينز عندهم لأول مرة، لأن المزارعين وعمال المناجم وجدوا به المتانة والراحة واستمرارية الاستعمال ومن هنا كان اهتمامهم بارتداء الجينز.

ويسلط «الكونتينر» الضوء على تصنيف مصر لكل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، سواء ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً في آخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يوميًا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة «صنع في مصر» وتسافر إلى كل بلاد العالم حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية وأصبحت لاعبًا أساسيًا في العديد من الصناعات المتطورة.