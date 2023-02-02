تفاصيل وموعد عرض برنامج «الكونتينر» لـ أحمد داود على قناة ON

تبدأ قناة ON، عرض برنامج الكونتينر من تقديم الفنان أحمد داود، وذلك بداية من يوم السبت المقبل، حيث يذاع البرنامج أسبوعيًا من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً، ويسلط الضوء على نجاحات الصناعة المصرية، وتصدير بعضها إلى الخارج خلال السنوات الماضية.

يناقش البرنامج الذي يُقدمه أحمد داود، فكرة عقدة الخواجة، وأن البعض لا يعرف قيمة بلده والصناعة المصرية، رغم أن دول العالم تحاول أن تكون أفضل من مصر في بعض الصناعات التي تتميز بها الأيدي الوطنية.

تسليط الضوء على الصناعات المصرية

كما يسلط «الكونتينر» الضوء، على تصنيف مصر لكل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، سواء ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً في أخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يوميًا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة صنع في مصر وتسافر إلى كل بلاد العالم حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية وأصبحت لاعبًا أساسيًا في العديد من الصناعات المتطورة.