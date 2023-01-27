«الكونتينر» أحدث برامج الشركة المتحدة لـ أحمد داود على ON قريبا «فيديو»

بدأت شبكة قنوات ON الترويج لأحدث برامجها بعنوان «الكونتينر» للفنان أحمد داود.

وبدوره روّج داود، للبرنامج عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلّق: «جه الوقت اللي تنسى فيه عقدة الخواجة، ونشوف صناعة بلدنا، الكونتينر قريبا على قناة ON».

ونشرت ON، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» برومو البرنامج، وعلقت: «الكونتينر مع أحمد داود قريباً».

وسيعرض البرنامج على شبكة قنوات ON قريبا، حيث تدور فكرته حول الصناعات المصرية في إطار مبادرات المتحدة المجتمعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.