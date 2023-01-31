وزير البترول: مصر شهدت العديد من الإصلاحات في قطاع التعدين لجذب المستثمرين

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور أكسل وابنهورست السفير الأسترالى الجديد بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك خاصة في مجالات التعدين والغاز والطاقات الخضراء، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الثروة المعدنية في مصر، وتنامى دور مصر كدولة مصدرة للغاز الطبيعي.

«الملا»: قطاع التعدين شهد العديد من الإصلاحات التشريعية مؤخرا

واستعرض الملا التطورات التي شهدها قطاع التعدين في مصر خلال السنوات الأخيرة في ضوء الإصلاحات التى تم تنفيذها بهذا القطاع لتهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين، مشيرا إلى الإصلاحات التشريعية وتعديل النموذج المالي وغيرها من الإصلاحات التي ساعدت على جذب شركات عالمية ومصرية جديدة للاستثمار في البحث عن الذهب والمعادن من خلال المزايدة العالمية الناجحة التى تم طرحها واجتذبت أكثر من 10 شركات، تشارك باستثماراتها في صناعة التعدين المصرية.

وأكد الوزير على توافر مقومات الجذب الاستثمارى اللازمة لنجاح الانشطة التعدينية، وفى مقدمتها البنية التحتية المتطورة والممتدة التى توسعت الدولة في انشاؤها على مدار السنوات الاخيرة، مشيرا في هذا الاطار إلى المطارات والموانىء وشبكات الطرق المتميزة بالقرب من المناجم و توافر مصادر الطاقة، بالإضافة إلى الكوادر التعدينية المؤهلة التي تعد ركيزة أساسية في نجاح الخطط والمشروعات.

ولفت الملا إلى أن تزايد مصداقية قطاع البترول لدى شركات البترول العالمية، تعطى ثقة ودلالة إيجابية لدى شركات التعدين العالمية، بأن القطاع يحترم تعاقداته مع شركائه الأجانب، معربا عن وجود فرص كبيرة لتبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال التعدين.

الاكتشافات الغازية في مصر

ومن جانبه أشاد السفير الأسترالى بتوالى تحقيق الاكتشافات الغازية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، وتنامى دور مصر كدولة مصدرة للغاز الطبيعي ونجاحها في تغطية جانب من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي، خاصة وأنها الدولة الوحيدة فى منطقة شرق المتوسط التى تمتلك محطات لإسالة وتصدير الغاز، مما يعزز مكانتها الاقليمية فى صناعة الغاز الطبيعي، مشيرا إلى تطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجالات الغاز والتعدين والهيدروجين، وسعي الشركات الأسترالية للتعرف على الفرص الاستثمارية في هذه المجالات بمصر.

وشهد اللقاء استعراض مشاركة شركة بى إتش دى الأسترالية، والتى اندمجت مؤخرا مع شركة وود سيد الإنجليزية، وشركة شيفرون في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط في مصر.

ووجه الملا الدعوة للسفير الأسترالى للمشاركة في النسخة القادمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2023»، والذى سيتم عقده منتصف الشهر القادم.