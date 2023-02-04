وزير الأوقاف ينعى المهندس شريف إسماعيل: كان صاحب همة كبيرة

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المهندس شريف إسماعيل، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «أنعى بخالص الأسى وعميق الحزن معالي السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق».

جمعة: كان رحمه الله قامة وطنية عظيمة مخلصًا لوطنه

وأضاف: «كان رحمه الله قامة وطنية عظيمة مخلصًا لوطنه، صاحب همة كبيرة في خدمته حتى في أصعب ظروفه الصحية، كما كان كريم النفس والخلق مع كل من تعامل معه أو اقترب منه، أسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».