محمد الباز ناعيا شريف إسماعيل: «من رجال مصر المخلصين ووش الخير»

نعى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والذي توفي اليوم عن عمر يناهز 67 سنة.

وقال، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»: «أتقدم باسمي واسم شبكة قنوات النهار لأسرة المهندس شريف إسماعيل بخالص العزاء».

الباز: مصر فقدت رجلا من رجال الدولة المصرية

وأضاف محمد الباز، أن مصر فقدت رجلا من رجال الدولة المصرية، الذين تحملوا المسؤولية في ظروف صعبة وأدوا عملهم بإخلاص شديد، فشريف إسماعيل كان رجلا مخلصا، ومعروف عنه أنه «وش الخير».

الباز: إسماعيل بشّر الرئيس السيسي باكتشاف حقل ظهر

وتابع: «من الحكايات المعروفة أن شريف إسماعيل خلال وجوده كوزير للبترول هو من بشر الرئيس عبد الفتاح السيسي باكتشاف حقل ظهر ولذلك أصر الرئيس على أن يتقدم شريف إسماعيل ليفتتح الحقل».

وواصل: «لقد فقدت مصر واحدا من رجالها المخلصين والمتجردين من كل مكاسب أو ربح، ودعاءنا بالرحمة وبالصبر لأسرته».