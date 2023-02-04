عادل حمودة يحكي بدايات حياة إحسان عبد القدوس: عمته لا تخرج بمفردها

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن والدة إحسان عبد القدوس، فاطمة أو روز اليوسف لبنانية الأصل، نشأت يتيمة، احتضنتها أسرة مسيحية قررت الهجرة إلى أمريكا، ولكن عند توقف السفينة في الإسكندرية طلب إسكندر فرح صاحب فرقة مسرحية من الأسرة المهاجرة التنازل عن فاطمة ليتولى تربيتها ووافقت الأسرة، وهكذا بدأت رحلتها الفنية.

فاطمة اليوسف وزكي طليمات

وأضاف خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة» على شاشة قناة القاهرة الإخبارية: «بعد محمد عبد القدوس تزوجت فاطمة اليوسف من المخرج المسرحي زكي طليمات، وأنجبت منه ابنتها آمال التي تعرف باسم ميمي طليمات».

عمة إحسان عبد القدوس لا تخرج بمفردها

وتابع حمودة: «أنا عرفت ميمي طليمات منذ أكثر من 15 سنة، كانت تدعوني لتناول الغداء على شرف جيهان السادات في حضور شخصيات شهيرة وزوجاتهم، كان الغداء أقرب إلى صالون تجيب فيه جيهان السادات عن أسئلتنا بصراحة، يشهد على ذلك محمد وأحمد عبد القدوس، وحكت لي السيدة آمال طليمات عن شقيقها إحسان وحياته مع عمته التي لا تخرج من البيت بمفردها ووالدته التي اعتبرها رمز التحرر والاستقلال، وبين هذين العالمين تكونت شخصية إحسان عبد القدوس، وكان متحررا على الورق، متحفظا في حياته الشخصية».