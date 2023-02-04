جلال السعيد وزير النقل في عهد شريف إسماعيل: لم يكن يترك شيئا للصدفة

«إنسان وطني ودؤوب ومُنظم».. بهذه الكلمات وصف الدكتور جلال السعيد، وزير النقل الأسبق، المهندس شريف إسماعيل، رئيس وزراء مصر السابق، الذي وافته المنية منذ قليل، قائلاً: «هو شخصية منظمة وودودة والجميع يحترمه وإنسان على خلق ووطني لأقصى حد».

لا يترك شيئا للصدف

وتابع أنه أثناء تولي المهندس شريف إسماعيل الحكومة، اختار الدكتور جلال السعيد أن يكون محافظا للقاهرة ثم وزيرا للنقل، وخلال هذه الفترة لاحظ العديد من الصفات الوطنية في المهندس شريف إسماعيل، أوضحها لـ«الوطن»، وأبرزها أنه لا يترك شيئا محط الصدف فكل الأمور كانت على درجة عالية من التنظيم.

وأكد وزير النقل الأسبق، أن رئيس وزراء مصر السابق، لم يترك فرصة لخدمة البلد إلا وانتهزها بدقة، منذ أن كان وزيرا للبترول ثم رئاسة الحكومة، ثم مساعداً لرئيس الجمهورية للمشروعات الكبرى، موضحا أنه كان موضع ثقة طوال هذه الفترة: «كنت بتصل بيه دايماً في فترة مرضه».

اجتماعاته كانت مضبطة ولها جدول عمل محدد

ولاحظ الدكتور جلال السعيد، صفات مهمة أيضا في رئيس وزراء مصر السابق أثناء فترة عمله معه، أبرزها أن اجتماعاته كانت مضبطة ولها جدول عمل محدد والقرارات تؤخذ بشكل صحيح وديمقراطي وبعدها يبدأ كل وزير في تفنيذها وفق طبيعة وزارته.

واختتم وزير النقل الأسبق، حديثه عن رئيس وزراء مصر السابق، قائلاً: «أنجز ما عليه وسيحتل في قلب المصريين وضمير الوطن مكانة عالية وكل من عمل معه سيشهد أنه إنسان دؤوب ووطني».