«مستقبل وطن» ينعى شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق: تحمل المسؤولية في أحلك الظروف
كتب:
حسام حربى
09:31 م | السبت 04 فبراير 2023
الراحل شريف إسماعيل
نعى حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بخالص الحزن والأسى، المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق، الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء وإخلاص قضاها في خدمة الوطن.
مسيرة من العطاء والفدائية
وقال الحزب في بيان له: «رحم الله رجلًا وطنيًا مخلصًا قدم مسيرة من العطاء والفدائية ولم يتأخر عن تحمل المسؤولية في أحلك الظروف التي مرت بالوطن».
وأضاف: «تغمد الله الراحل الكريم بالرحمة والمغفرة وأسكنه فسيح جناته، وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان».