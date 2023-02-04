هشام عرفات وزير النقل في حكومة شريف إسماعيل: كان بركانا ثائرا في العمل 

وصف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، المهندس شريف إسماعيل، رئيس وزراء مصر السابق، الذي وافته المنية منذ قليل، بأنه بركان ثائر في العمل، رغم كونه إنسان صامت: «لا يوجد كلام يعبر عن كل ما رأيته من إخلاص في العمل لهذا الرجل الوطني».

إنسان صاحب علم واسع ورؤية شاملة وطنية

جمع المهندس شريف إسماعيل، بين أمرين مهمين، بحسب ما رواه الدكتور هشام عرفات لـ«الوطن»، الأول هو علمه الذي لم يقل عن علم الكبار في شيء، والثاني هو أنه من الصالحين وأولئك الذين يتقنون عملهم على أكمل وجه، فهو إنسان صاحب علم واسع ورؤية شاملة وطنية وخلق الصالحين.

لاحظ الدكتور هشام عرفات أثناء عمله مع المهندس شريف إسماعيل، أنه يفعل الصواب مهما كلفه ذلك من هجوم: «كان على قدر اقتناع كبير إنه يعمل الصح وكان وطنياً بمعنى الكلمة».

وضع خطط شتى لمشروعات قومية كبرى

وأسهم رئيس وزراء مصر السابق، وضع خطط شتى لمشروعات قومية كبرى، وضحها أبعادها وزير النقل السابق، منها في النقل والاقتصاد وكلها نابعة من أسلوب إدارته المتميز، فضلاً عن تواضعه الشديد، مؤكداً أنه تولى رئاسة الحكومة في أصعب الظروف التي تمر بها البلد ورغم ذلك كان هدفه الأساسي هو خدمة البلد وعمل كل ما تُمليه عليه المسئولية الوطنية.