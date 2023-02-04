رئيس مجلس النواب ينعى شريف إسماعيل: كان رجلا وطنيا محبا لوطنه

نعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، المغفور له بإذن الله الدكتور شريف إسماعيل، مساعد السيد رئيس الجمهورية، رئيس وزراء مصر السابق، الذي وافته المنية مساء اليوم .

وفاة الدكتور شريف إسماعيل

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن المغفور له بإذن الله كان رجلاً وطنيا محبا لوطنه، وكان نموذجاً يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن صاحب مسيرة مشرفة، خدم الوطن بكفاءة وإخلاص في كافة المناصب التي تولاها.

واختتم رئيس مجلس النواب: ‏أسكن الله المغفور له فسيح جناته، جزاء ما قدم لوطنه، ‏وألهمنا وآله صبر المؤمنين.