وزير التعليم العالي في حكومة شريف إسماعيل: تولى المسؤولية خلال فترة عصيبة

نعى الدكتور اشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس الجامعة المصرية الصينية، الدكتور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قائلا: «الراحل مخلص ووطني و كانت لديه رؤية شاملة وقدرة كبيرة علي تحقيق الأهداف و الإدارة وتحقيق التكامل بين أعمال الوزارات المختلفة، ولديه إخلاص شديد وتفاني في العمل، بجانب اخلاصه ووطنيته».

تولي الحقبة في فترة عصيبة جدا للبلاد

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ان المهندس شريف إسماعيل من رؤساء الوزراء المميزين في تاريخ مصر، خاصة أنه تولي الحقبة في فترة عصيبة جدا للبلاد، ولديها تحديات كبيرة، أبرزها تمثل في انخفاض الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وهو ما استوجب عليه اتخاذ قرارات إرشادية صعبة، ساهمت فيما بعد في إحداث تقدم كبير.

دعّم منظومة التعليم و البحث العلمي

وأكد أن توجهات رئيس وزراء مصر السابق، في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي دوما وزيادة نفقاته، مؤكدا أن رؤيته الثاقبة وقدرته ومكانته العلمية وخبراته كانت لها دور في النهوض وتحقيق طفرة كبيرة في مختلف المجالات.