المنشد أحمد العمري: رحلتي عمرها 15 عاما.. فوجئت بما فعله أحمد حلمي

قال المنشد أحمد العمري، إنه يعشق مجال الإنشاد الديني، حيث إنه بدأ في الإنشاد منذ ما يقارب الـ15 عاما في فترة الطفولة، ثم اتجه خلال فترة الكلية لتقليد التتر الخاص بإذاعة القرآن الكريم، «ده كان عامل كبير إني أحب الإنشاد، بخلاف والدي رحمة الله عليه».

العمري: لم يحالفني الحظ في الفوز بإحدى المسابقات العالمية

وأضاف «العمري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنه مع تعليمه أصول الإنشاد على يد أحد أكبر المنشدين، مثل مصر في مسابقة دولية لكن لم يحالفه الحظ، ثم عاد لمذاكره الإنشاد مرة أخرى حتى برع فيه واحترفه.

العمري: انضميت لفرقة الإنشاد الديني في دار الأوبرا

واستطرد: «أنا انضميت في دار الأوبرا المصرية لفرقة الإنشاد الديني، والفيديو المسجل ليا كان إنشاد ليا في وقت تجمع مع صحابي ونزلت الفيديو على صفحتي، والفيديو جاب 40 ألف مشاهدة، وكنت لسه بعمل صفحة وأنزل شغل على السوشيال ميديا، وفجأة لقيت واحد صاحبي بيكلمني وبيقولي الأستاذ أحمد حلمي عمل منشن للفيديو بتاعك ومن ساعتها زاد المشاهدين لي».