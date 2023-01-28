«مصر تغني» يعرض حلقة خاصة عن الإنشاد الديني بالصعيد.. تراث متفرد وأصيل

استعرض برنامج «مصر تغني» المعروض عبر القناة الأولي، من تقديم أحمد عطا الله، حلقة عن الفن الشعبي الإنشاد مع الذكر الليثي في الصعيد، إذ بدأ بعرض لقطات متنوعة داخل شوارع الصعيدـ وسط الأراضي الزراعية، مصحوبة بمقتطفات من الإنشاد والأغاني، لأبرز المنشدين بجنوب مصر.

الإنشاد مع الذكر الليثي

جاء التقرير مصحوبًا بتعليق صوتي، نصه: «من هنا في الصعيد تراث كبير متفرد وأصيل، ومن ألوان الإنشاد مع الذكر الليثي، وديه مدرسة لها مؤسسين ونجوم، واحد من أهم نجومها الراحل الشيخ عبدالنبي الرنان»، متابعًا: «الشيخ عبد النبي من مواليد 1950، سموه رنان عشان عنده رنة في صوته، وكان من أوائل المداحين المصريين الذين أحيوا حفلات في الخارج».

أولاد الشيخ الرنان يكملون مسيرته

أضاف التقرير: «الشيخ عبد النبي غنى في باريس ولندن.. وعندما رحل في 2019، كمل أولاده الطريق..»، وعقب التقرير أجرى «عطا الله»، حوارًا مع أولاد الشيخ عبد النبي الرنان، السبعة: خميس ورمضان وأشرف وعلاء ومحمود وعرفة ومصطفى.

وقال رمضان الرنان، منشد من أبناء الشيخ عبدالنبي: «أنا وأخواتي بنشتغل مع بعض، ومكملين مسيرة الأب»، مشيرا إلى أنه وأخواته يكملون بعضهم البعض وكل منهم له بديل، إذ أن محمود ومصطفى منشدان نسخة واحدة، ويكملان بعضهما، بينما عرفة وعلاء يمكلان بعضهما، وهكذا، موضحًا أنهم في السابق، كانوا متفرغين في المديح على عكس الآن.